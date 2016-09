Ouled El Houma : Hommage à l’arbitre Aouissi

Réagissez

Le président de l’association Ouled El Houma, Abderrahmane Bergui, ancien arbitre international de football, s’est rendu, à l’occasion de l’Aïd El Adha, chez le doyen Abdelkader Aouissi, ancien arbitre international, aujourd’hui âgé de 86 ans et très affaibli. Cette visite a été très appréciée par sa famille et ses proches. Sur un autre volet, M. Bergui a annoncé la création de la Fondation des anciens arbitres, prévue très prochainement. Elle aura pour mission la préservation de l’histoire de l’arbitrage algérien et la défense de ses valeurs. A cette occasion, un hommage sera rendu à Abdelkader Aouissi, pour avoir représenté dignement l’arbitrage algérien, en présence de l’ensemble des sportifs, anciens arbitres, joueurs et dirigeants.