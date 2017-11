Réagissez

La finale de la 5e édition de la coupe d’Algérie interquartiers, organisée par l’association Ouled El Houma en collaboration avec l’ensemble des DJS et la Fédération sport pour tous, sous le patronage du ministre de la Jeunesse et des Sports, a connu un grand succès. Cette édition, qui s’est déroulée dans la wilaya de Sétif sous le thème de la lutte contre la violence, a été dédiée au regretté Khelouati Rachid, membre fondateur de la Ligue nationale de football. L’équipe de Ghardaïa a remporté la coupe d’Algérie interquartiers en battant l’équipe de Constantine par deux buts à un. Cette finale a été rehaussée par la présence du wali de Sétif et des autorités locales. Le président de l’association Ouled El Houma tient à remercier Monsieur le wali et l’ensemble du personnel de la DJS qui n’ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette finale. K. G.