Dans le cadre de la réinsertion du jeune détenu par le sport, Abderrahmane Bergui, président de l’association Ouled El Houma, s’est déplacé à Béjaïa pour organiser la finale de la 9e édition de la coupe d’Algérie de football des détenus placée sous le thème de la lutte contre la violence, prévue le 30 novembre 2016 à l’établissement de Béjaïa.

Cette coupe d’Algérie des détenus est organisée par l’association Ouled El Houma, sous le patronage du ministre de la Justice et garde des Sceaux, en collaboration avec la direction générale des établissements pénitentiaires et de la rééducation, et la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Béjaïa. A cette occasion, Bergui Abderrahmane animera une conférence de sensibilisation sur tous les fléaux au profit des jeunes détenus.