Ouled El Houma : Bensaïdi honoré

Dans le cadre du devoir de mémoire, Abderrahmane Bergui, ancien arbitre international de football et président de l’association Ouled El Houma, a rendu un hommage à Bensaïdi Maâmar, ancien arbitre fédéral et formateur des arbitres, qui a représenté dignement l’arbitrage algérien. Aujourd’hui malade, il est l’un des doyens des arbitres, âgé de plus de 85 ans. Cette cérémonie de reconnaissance s’est déroulée à son domicile en présence de sa famille et de ses proches.

Ce fut un moment plein d’émotions et d’anecdotes. M. Bensaïdi, qui a été de la génération des regrettés arbitres ayant marqué l’arbitrage algérien, tels que Khelifi, Aouissi, Benganif, Chekaimi, Zebairi, Benzellat et bien d’autres, est un homme de très grandes valeurs de moralité et d’intégrité, très apprécié dans le milieu de l’arbitrage.