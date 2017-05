Réagissez

L’association Ouled El Houma a organisé, dans le cadre du devoir de mémoire, une cérémonie de reconnaissance en l’honneur de deux grandes personnalités : le docteur Benadouda Amar, ancien militant de la cause nationale et ancien président de la FAF des années 1970, et Athmane Belouizdad, membre des «22» et ancien militant de la cause nationale de la première heure.

C’est dans un esprit houma et en présence de leurs proches et compagnons que cette cérémonie s’est déroulée au siège de la Fondation 11 Décembre 1960 à Laquiba, quartier populaire de Belouizdad (ex-Belcourt). Ce fut des moments pleins d’émotions et de souvenirs évoqués par nos anciens.

Ce geste a été très apprécié par nos anciens militants Athmane Belouizdad et Benadouda Amar qui ont tenu à remercier vivement l’initiative de l’association Ouled El Houma pour ses activités contre l’oubli, mais aussi pour ce geste de reconnaissance envers ceux qui ont servi le pays. Le président de l’association, Abderrahmane Bergui, a souligné, dans son allocution, le rôle de Ouled El Houma dans ce genre d’initiative au niveau des quartiers afin de permettre aux jeunes générations de connaître ceux qui ont écrit l’histoire de notre pays.