Ould Ali (MJS) / «Raouraoua doit rendre des comptes»

Réagissez

Le ministre de la Jeunesse et des sports, El Hadi Ould Ali, a visité hier de nombreuses infrastructures sportives et de loisirs à Alger dans le cadre de ses activités de travail, d’inspection et de mise en service de plusieurs projets lancés dans la capitale. Ces visites concernent le complexe de loisirs de Bab El Oued, la piscine de Sidi M’hamed et le stade d’athlétisme de la commune de Bordj El Kiffan. En marge de cette tournée, le ministre a tenu une conférence à l’hôtel OPLA de Dar El Beida, au cours de laquelle il est revenu sur l’élimination précoce des Verts à la CAN-2017. Ould Ali a rappelé aux présents que le président de la FAF, Mohamed Raouraoua, «doit rendre des comptes au MJS et au peuple sur la participation de l’équipe nationale». Concernant les dernières déclarations de Raouraoua, jugées déplacées et excessives sur les origines du ministre, Ould Ali a préféré dépassionner les débats en déclarant que les propos de Raouraoua ont été tenus sous l’effet de la colère et de la déception.