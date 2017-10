Organisation du CHAN-2018 : Le Maroc remplace le Kenya

Réagissez

La Confédération africaine de football (CAF) a désigné, hier, le Maroc comme pays hôte du Championnat d’Afrique des nations (CHAN-2018) réservé aux joueurs locaux, et qui se déroulera du 12 janvier au 4 février 2018. Une décision prise à l’issue de la réunion d’un comité d’urgence de l’instance à Lagos (Nigeria), faisant du Maroc le pays hôte du prochain CHAN, et qui fait suite à la décision, prise le 23 septembre dernier par la CAF, de retirer au Kenya l’organisation du tournoi. Deux autres pays ont postulé pour l’organisation du tournoi, à savoir la Guinée équatoriale et l’Ethiopie.

Par ailleurs, avec la désignation du Maroc, qui s’était qualifié au tournoi, il a été décidé de repêcher l’Egypte, éliminée justement par le Maroc, pour prendre part à cette 5e édition du CHAN.