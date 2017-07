Oran : Finale du tournoi Bahia Foot de La Radieuse

Réagissez

Les finales du tournoi Bahia Foot 2017 auront lieu ce soir au complexe sportif Abdelkader Reguig, à Maraval. Elles seront rehaussées par la présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, des autorités locales et d’anciens internationaux ainsi que des supporters venus des 4 coins de l’Algérie.

La finale de wilaya mettra aux prises l’équipe de haï Cholet et celle du quartier des Amandiers. La finale régionale verra la formation de Témouchent tenter de gagner la grande coupe aux dépens de la sélection des étudiants africains. Quant à la finale des minimes, qui ouvrira le bal sportif, elle opposera l’équipe du quartier de Choupôt à la formation de Maraval.

Et comme de coutume, il y aura un invité de marque à cette fête du sport. Cette année, il s’agit de la lauréate du bac 2017, mademoiselle Khaoula Balaska de Skikda, qui a obtenu la meilleure moyenne nationale au bac 2017.

En clôture du tournoi de football, La Radieuse a programmé deux hommages. Le premier à Blaoui Houari, grande figure de la chanson oranaise et algérienne, et le second à l’artiste Aouinet qui viennent de nous quitter. D’autres hommages seront rendus à titre posthume aux martyrs du devoir qui ont sacrifié leur vie pour l’Algérie. La Radieuse remettra des aides financières aux sportifs en difficulté qui ont beaucoup donné au sport national.