Ooredoo rend visite au club de l’Olympique de Médéa

Dans la continuité de ses opérations d’accompagnement engagées envers les clubs qu’il sponsorise, une délégation d’Ooredoo a rendu visite, vendredi dernier, au club de la capitale du Titteri (Olympique Médéa) où elle a notamment pu avoir un aperçu sur les infrastructures du club et assisté au match mettant aux prises l’Olympique de Médéa à l’USM El Harrach. Il y a lieu de rappeler qu’Ooredoo a signé en août 2016 un contrat de sponsoring avec l’Olympique de Médéa (OM), en vertu duquel il a remis un bus peint aux couleurs du club Orange et Bleu pour apporter le confort et le bien-être nécessaires aux joueurs et au staff technique de l’OM. D’autres visites pour les clubs de football sponsorisés par Ooredoo seront planifiées durant les prochaines semaines.