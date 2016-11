«On vise les trois points au Nigeria»

Réagissez

- Comment se présente ce match face aux Nigeria ?

On sait que ça va être un match très difficile. Le Nigeria a des joueurs de bon niveau. Là, on se prépare et il faudra être prêt pour le jour J, d’autant plus qu’on a plus le droit à l’erreur et on va montrer de quoi on est capables.

- Vous connaissez certains joueurs du Nigeria pour les avoir croisés en Angleterre. Un commentaire…

Je ne les connais pas personnellement, mais ce sont de bons joueurs, cela est indéniable. Du point de vue effectif, je crois qu’on n’a rien à leur envier. On a aussi des joueurs de qualité. Après, ça reste du football et tout peut se jouer en 90 minutes. Il faudra se tenir prêt.

- Comment appréhendez-vous les conditions au Nigeria et cette obligation de résultat ?

On est conscients que ça sera difficile. Ce n’est jamais facile de jouer en déplacement en Afrique, encore moins au Nigeria et face à une grande équipe. Actuellement, l’Algérie fait peur à certaines équipes et on est devenus l’équipe à battre. Et quand ces équipes affrontent l’Algérie, elles sont prêtes à donner leur vie sur le terrain. Alors à nous d’assumer ce statut d’équipe qu’on craint et il faudra que les performances suivent.

- Vous êtes plus offensif depuis que vous êtes à Schalke 04 ; peut-on s’attendre vous voir évoluer au même poste avec les Verts ?

Tout dépendra de la tactique que le coach compte appliquer. Mais pour l’équipe d’Algérie, je suis prêt à jouer à n’importe quel poste, du moment qu’on prend les trois points.