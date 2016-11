«On vise l’exploit»

Réagissez

Le milieu de terrain du MOB, Malek Ferhat, tout en reconnaissant la difficulté de la tâche, estime que son équipe est prête pour défier le TP Mazembe dans son fief, avec comme objectif principal, revenir avec le trophée et entrer dans l’histoire.

Comment se trouve l’équipe à Lubumbashi ?

Je ne vous cache pas que l’équipe se trouve dans les meilleures conditions au niveau de l’hôtel, ce qui nous permet de récupérer nos forces. Toutes les commodités sont réunies pour un bon séjour afin d’être au rendez-vous, répondre aux attentes et réussir un bon résultat ce dimanche devant le TP Mazembe. On espère remporter notre premier titre sur le plan continental.

En évoquant la rencontre, comment s’annonce-t-elle pour vous ?

Ça sera un match difficile, car on aura affaire à une équipe de Mazembe qui aura l’avantage du terrain et du public et qui tentera d’en profiter pour s’imposer et remporter le trophée sur ses terres. Pour ce qui nous concerne, nous n’avons pas fait le déplacement à Lubumbashi pour faire du tourisme puisqu’on est décidés à faire le maximum pour jouer à fond nos chances et revenir avec ce trophée dont rêvent tout un pays et surtout nos supporters.

Donc, le nul concédé au match aller ne sera pas un handicap pour vous, n’est-ce pas ?

Non, bien que nous ayons aimé remporter ce premier match pour jouer à fond cette seconde manche, il n’en demeure pas moins que cela ne sera pas un inconvénient pour nous. Nous allons faire de notre mieux pour réussir le meilleur résultat possible puisque les joueurs sont conscients de ce qui les attend et décidés à relever le défi pour s’offrir notre premier titre africain à cette occasion.

Et quel est le meilleur scénario qui puisse arriver pour espérer remporter le trophée ?

Ça sera un match qui va se jouer sur des détails. Nous devons être vigilants, mais surtout bien exploiter les occasions que nous allons nous créer durant le match pour marquer des buts et éviter de se mettre en difficulté et ne pas se contenter de défendre. Car notre adversaire est en mesure de nous créer des difficultés.