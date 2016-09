Réagissez

Le capitaine d’équipe du MOB, Malek Ferhat, estime que ce match face au FUS de Rabat revêt une grande importance pour son team et une victoire est impérative pour espérer prendre une belle option pour la qualification à la finale bien que la tâche soit difficile.

Vous allez renouer avec la compétition africaine avec une confrontation devant le FUS de Rabat, comment cela s’annonce pour vous ?

Ce sera un match capital et difficile pour nous dans la mesure où il s’agit d’une demi-finale de la Coupe de la CAF où chaque équipe veut se qualifier à la finale. Pour ce qui nous concerne, nous sommes conscients de ce qui nous attend et on s’est bien préparés pour réussir une belle victoire qui nous permettra d’aborder la manche retour avec un moral au beau fixe.



Vous voulez donc prendre une option à l’aller, n’est-ce pas ?

Oui, il ne faut pas oublier que nous aurons à disputer un match difficile dans une semaine au Maroc car, cette équipe de FUS n’est pas facile à manier notamment chez elle. Pour cela, le meilleur scénario pour nous serait de prendre une belle option sur notre terrain et d’arracher une victoire pour se permettre de disputer la manche retour avec un moral au beau fixe.



Et quelles sont les clés de la victoire ?

C’est clair, on ne doit pas refaire les erreurs des matchs précédents tout en prenant l’adversaire très au sérieux puisque les Marocains vont nous créer des difficultés. Il faut aussi saisir toutes les opportunités qui se présenteront et être efficaces sur le plan offensif pour espérer obtenir un bon succès avec notamment une marge sécurisante.