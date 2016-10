Réagissez

L’attaquant du MOB, Faouzi Rahal, est persuadé que les chances de son équipe demeurent équilibrées avec celles du TP Mazembe que ses coéquipiers et lui affronteront ce soir en match aller de la Coupe de la CAF. Il estime que les Crabes sont capables de décrocher une victoire avec une marge sécurisante avant le match retour.

Comment s’est déroulée la préparation de ce match ?

La préparation s’est déroulée dans de bonnes conditions avec les deux stages que nous avons effectués en Tunisie et à Alger, et qui nous ont permis de recharger nos batteries et de corriger nos erreurs afin de livrer le meilleur rendement possible ce soir et espérer aborder le match retour dans de bonnes conditions pour éviter une mauvaise surprise.

Et qu’en est-il de cette rencontre face au TP Mazembe ?

Ce sera un match difficile dans la mesure où il s’agit d’une finale de la Coupe de la CAF, où chaque équipe veut remporter le trophée. En ce qui nous concerne, nous sommes conscients de la tâche qui nous attend et décidés à faire le maximum pour arracher une belle victoire et prendre une marge sécurisante pour espérer revenir avec le trophée.

Et quelles sont les clés de la victoire à votre avis ?

On doit impérativement profiter des points faibles de cette équipe de TP Mazembe, surtout qu’elle ne s’exprime pas bien sur terrain en gazon naturel. De ce fait, vu qu’on va jouer au stade de Tchaker, cela pourrait être un avantage pour nous et on doit bien exploiter toutes les occasions que nous allons nous créer durant le match et empêcher notre adversaire de réagir.

Vous misez certainement sur une forte présence des supporters, n’est-ce pas ?

Oui, la présence en force de nos supporters sera un avantage supplémentaire pour nous afin de réussir le meilleur résultat possible, ajoutons à cela le fait que de nombreux sportifs se rendront à Tchaker pour nous soutenir et cela va nous pousser encore plus à honorer le pays, surtout que nous sommes le seul représentant algérien sur le plan africain.

On sent que vous êtes vraiment confiant à quelques heures de cette finale...

C’est le cas en effet. Dans ce type de match, je crois qu’il faut être serein et optimiste pour espérer réussir un bon résultat. On a rendez-vous avec l’histoire et on ne veut pas louper cette occasion de remporter notre premier titre sur le plan continental.