Aïssa Mandi. Défenseur de l’EN

«On fera tout pour revenir avec un bon résultat du Nigeria»

De retour en sélection après avoir raté le match face au Cameroun pour cause de blessure, le défenseur du Bétis Séville et des Verts s’est montré très confiant à la veille du déplacement au Nigeria et du décisif match contre les Super Eagles.

C’est un match décisif que vous disputez ce samedi face au Nigeria. Comment appréhendez-vous cette confrontation ? Ce n’est pas une rencontre décisive, encore moins un match couperet dans la mesure où il nous reste encore cinq matchs à disputer dans ces éliminatoires pour le Mondial-2018 en comptabilisant cette confrontation face au Nigeria. Mais après le nul face au Cameroun, une victoire face au Nigeria paraît comme primordiale, vous ne croyez pas ? Il est vrai qu’on a fait une petite contre-performance face au Cameroun il y a un mois en concédant le nul à Blida. Mais ce match est derrière nous, il fait partie du passé, et maintenant on mettra tout en œuvre pour aller chercher un bon résultat au Nigeria. Vous avez tout de même conscience qu’en cas d’une défaite ce samedi à Uyo, c’est une élimination quasi certaine au Mondial ? On n’est pas quasiment éliminés comme vous le dites. Je pense déjà qu’il est important de ne pas penser négatif. A Uyo face au Nigeria, on ne va pas penser à un résultat négatif, mais à faire un résultat positif et rien d’autre. Il y a un nouveau coach à la tête de la sélection ; que vous a-t-il dit en réunion en prévision de son premier match et ce déplacement ? Vous n’avez qu’à demander au coach ce qu’il en était lors de notre réunion. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça a été une discussion très constructive. Il y a eu un très bon échange entre nous les joueurs et le sélectionneur pour un premier contact.

Tarek Aït Sellamet