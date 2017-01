Réagissez

Le défenseur axial de Rennes, convoqué pour renforcer la défense, estime que le groupe est bien concentré pour réaliser le meilleur parcours possible durant la CAN-2017.

Quel est l’état du groupe à quelques jours du début de la CAN ?

Le moral des troupes est au beau fixe, on se prépare convenablement, dans une bonne ambiance. C’est vrai que l’équipe nationale a traversé une période difficile lors des éliminatoires du Mondial 2018, mais aujourd’hui on est bien concentrés sur la CAN pour réaliser le meilleur parcours possible.

Etes-vous prêt pour l’aventure ?

Ce n’est pas la forme d’un seul élément qui est important dans ce genre de compétition, mais l’état d’esprit de tout le groupe. Evidemment, je suis prêt si l’entraîneur me fait jouer, sinon je serai derrière mes coéquipiers qui seront sur le terrain.

Quelles sont les chances de l’équipe nationale durant la CAN ?

Il faut admettre qu’on est tombés sur un groupe solide où chaque nation ambitionne de passer le premier tour. Notre objectif premier est d’aller en quarts, ensuite on verra. Nous allons négocier les rencontres match par match.

Comment appréhendez-vous le premier match face au Zimbabwe ?

La rencontre s’annonce difficile car chaque nation présente au Gabon ambitionne de faire un bon parcours. Nous allons prendre très au sérieux le premier match face au Zimbabwe. Nous devons gagner pour entrevoir la suite sous de bons auspices.