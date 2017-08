Réagissez

Alors que le stage prévu cette semaine à Aïn Draham en Tunisie est des plus incertains, les Vert et Rouge de la JSM Béjaïa se préparent actuellement à Béjaïa, en attendant la confirmation de ce regroupement aujourd’hui ou demain.

De ce fait, la reprise a eu lieu avant-hier au stade de l’UMA, et ce, en poursuivant la préparation pour la nouvelle saison avec le coup d’envoi du championnat de la Ligue 2, programmé dans trois semaines. Le coach de la JSMB, Mounir Zeghdoud, que nous avons accosté à la fin de la séance de reprise, a déclaré : «Je ne vous cache pas que je suis satisfait du stage que nous avons effectué à El Bez (Sétif) et de la réaction des joueurs, d’autant plus que nous avons misé sur le volet physique.

De ce fait, cela nous a permis d’avoir une meilleure idée sur le groupe en attendant de peaufiner notre préparation par un autre stage en Tunisie ou à Alger. Pour ce qui concerne le recrutement, on a déjà bouclé ce volet en faisant venir des joueurs d’expérience et qui disposent de qualités qui nous permettront d’aspirer à une bonne saison et de réussir à atteindre nos objectifs, notamment l’accession en Ligue 1.» Cela dit, la reprise a été marquée par la présence de tous les joueurs qui se préparent activement pour la nouvelle saison avec beaucoup de sérénité.