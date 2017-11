On a su faire honneur au maillot

Réagissez

Pari réussi pour Nasser Benamor et ses coéquipires

Les rugbymen algériens n’oublieront de sitôt leur sortie victorieuse en terre zambienne, d’autant plus qu’elle coïncide avec le premier succès de l’Algérie en match officiel. Du haut de ses 39 ans, le capitaine de la sélection algérienne de rugby à XV, Nasser Benamor, revient sur cette victoire historique.

L’Algérie vient de remporter la finale du rugby Africa bronze cup en s’imposant par 30-25 devant la Zambie chez elle. Quelle est votre appréciation sur cette première consécration ?

Nous sommes très fiers d’avoir représenté le pays à cette compétition qu’on a remportée grâce l’excellent comportement de tout le groupe. C’était un test très difficile par rapport à la longue durée du voyage (26 heures de vol), mais aussi les conditions climatiques là-bas en Zambie en plus de l’altitude (la ville de Mufulira est située à 1350 m, ndrl). Toutefois, nous sommes tous restés concentrés sur le même objectif, à savoir la victoire.

Et je pense que nous avons su faire honneur au maillot en s’imposant à la fin 30 à 25.

Votre performance est d’autant plus importante, qu’elle a été réalisée à l’extérieur face un adversaire, qui n’a pas perdu un seul match à domicile depuis 2002…

En effet, l’équipe zambienne n’avait plus perdu chez elle depuis 2002. Nous savions qu’on était face à un gros défi, néanmoins dans notre tête, on était convaincus qu’on pouvait s’imposer. On se préparait depuis des mois à cet événement. Et la victoire, depuis de longs mois, était notre objectif principal. On savait qu’on allait être confrontés à des conditions très difficiles avec plus de 5000 supporters qui encourageaient leur équipe. Mais on avait nous aussi nos automatismes sur le terrain qu’on a perfectionnés par le travail et beaucoup de sacrifices.

Comment avez-vous trouvé votre adversaire zambien sur le terrain ?

On l’a trouvé très intéressant, très en jambes. Les joueurs semblaient plus frais par rapport à nous. Ils avaient plus de repères sur le terrain. L’équipe zambienne était très joueuse avec de très bonnes individualités jeunes et très athlétiques.

Pourtant, même avant votre match contre la Zambie, on sentait que l’ensemble des joueurs, mais également le staff technique ainsi que les responsables de la Fédération étaient tous confiants. A quoi est cela est dû ?

Cette confiance s’explique par le fait qu’on s’est bien préparés. Tous les rassemblements effectués précédemment se sont déroulés dans de bonnes conditions. Les joueurs étaient tout le temps très concentrés et ont toujours appliqué les consignes du staff technique. Il ne faut pas oublier aussi qu’à chaque fois qu’on se rassemble, c’est toujours un grand moment pour les joueurs, surtout qu’ils représentent tout un pays.

Maintenant que vous avez réussi votre premier pari, quel est votre prochain objectif ?

Le prochain objectif c’est le Prix nation qui va se dérouler à Oujda, au Maroc, au mois de décembre. Ce sera pour nous l’occasion de rivaliser avec les nations qui sont habituées aux compétitions de bon niveau. Le Maroc et la Tunisie restent, comme vous le savez, une référence dans le rugby en Afrique.

On vous laisse le soin de conclure…

En tant que joueurs, on est à chaque rassemblement prêts à mouiller le maillot pour notre pays, notre histoire et aussi nos parents. C’est toujours avec une grosse fierté qu’on se retrouve à chaque fois afin de représenter de la meilleure manière le pays en jouant avec le cœur. Par ailleurs, j’espère que cette première victoire acquise en Zambie va permettre au rugby algérien de pouvoir se développer dans le futur.