«On a recensé plus de 40 000 pratiquants»

Le président de la Fédération algérienne de wushu kung-fu, nouvellement créée, indique que s’il y a officiellement près de

5500 licenciés, ils sont plus de 40 000 à pratiquer le kung-fu à travers le territoire national. Il nous donne, dans cet entretien, un aperçu sur les objectifs que la Fédération s’est assignés. Entre autres, organiser la discipline, notamment en mettant un terme à l’ouverture anarchique des salles (clubs non affiliés).

Quelle est la situation actuelle du kung-fu en Algérie en termes de nombre de licenciés, de clubs…?

Le nombre de clubs s’est multiplié par trois ces dernières années. On est arrivé à 272 clubs affiliés, répartis à travers 45 wilayas. Maintenant qu’on a notre propre fédération, on va entamer un travail de recensement du nombre de pratiquants. On a 5640 licences au niveau de la FAAM (Fédération algérienne des arts martiaux).

Ce chiffre ne concerne donc que les athlètes qui prennent part aux compétitions ?

Effectivement. En termes de nombre de pratiquants, on a fait un premier recensement qui a donné 40 500 sportifs. Et je tiens à vous préciser que certaines salles ne sont pas éligibles aux compétitions.

Justement, que pouvez-vous dire de ces salles dont les propriétaires ne s’affilient pas à la fédération ?

Jusque-là, en tant que comité national, on ne pouvait pas intervenir par rapport à cet aspect. Mais en tant que fédération, on a établi un programme pour effectuer le recensement des clubs qui ont un agrément officiel. On va même adresser un courrier à toutes les DJS pour les informer, chacune dans sa wilaya, des noms des clubs qui ont le droit de pratiquer le kung-fu. Parce que le kung-fu attire beaucoup les jeunes ; il y a certains entraineurs, et d’autres qui se disent entraineurs, qui ouvrent des salles chez eux, en leur domicile. Ils ramènent des athlètes moyennant une mensualité bien-sûr, alors que leur spécialité n’est même pas le kung-fu. On a comme objectif de mettre un terme à tout cela.

Y a-t-il un moyen de vérifier les qualifications de ceux qui ouvrent des salles ?

Ce que nous pouvons faire, c’est que tout club qui veut s’affilier, doit avoir un entraineur de premier niveau (1er dan) au minimum, titulaire d’un diplôme d’éducateur physique ou plus. C’est ainsi qu’on peut vérifier. Certains ramènent un étranger qui leur fait des tests, avant de leur remettre des diplômes, moyennant une contrepartie financière, et souvent, ce sont des diplômes non reconnus. A notre niveau, les diplômes qu’on reconnaît ce sont ceux remis par la ligue, et par extension, la fédération à laquelle le club est affilié, ou bien la fédération continentale ou internationale.

Les subventions qui vous sont octroyées suffisent-elles à couvrir les frais de participation des équipes nationales aux différents événements ?

Sincèrement non. Mais avec la création de la fédération, les choses iront mieux. Les responsables du MJS sont conscients que le kung-fu national prend part à beaucoup de compétitions internationales et réussit bien ses sorties. Bien évidemment, on sait faire le tri entre les compétitions. On ne prend part qu’aux plus importantes compétitions, comme par exemple, un tournoi africain qualificatif au championnat du monde. Mais je tiens à préciser que pour l’année passée, tout s’est bien déroulé puisqu’on a pris part pratiquement à toutes les compétitions. Cette année, on a aussi un programme conséquent, avec le championnat méditerranéen, le championnat africain des clubs, le championnat arabe, les Jeux islamiques et les mondiaux junior et senior. On espère, disposer de toutes nos ressources pour participer à tous ces événements.