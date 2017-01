Omnisports

Réagissez

Athlétisme : le SG de la CAA chez Ould Ali

L’organisation du Championnat d’Afrique d’athlétisme des moins de 20 ans, prévu du 12 au 16 mai 2017 à Tlemcen, a été au centre de discussions entre le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, et le secrétaire général de la Confédération africaine de la discipline (CAA), Lamine Faty. En prévision de cette compétition continentale, le responsable de la CAA effectue une visite de travail en Algérie. Le président de la Fédération algérienne, Amar Bouras, était présent à cette séance. Lors de la rencontre, M. Ould Ali a assuré «l’engagement de son département à travailler de concert avec la CAA et la Fédération algérienne pour la réussite de cet événement dont les principaux acteurs, les U20, représentent la relève de l’athlétisme africain», indique un communiqué du ministère. De son côté, Lamine Faty a tenu à saluer «le rôle joué par l’Algérie dans le cadre de la promotion du sport en général et de l’athlétisme en particulier»

APS

Tennis : la n°1 mondiale, Kerber, éliminée

L’Allemande Angelique Kerber, n°1 mondiale, a subi la loi jeudi de l’Ukrainienne Elina Svitolina (14e), 6-4, 3-6, 6-3, en quarts de finale du tournoi WTA de Brisbane. Svitolina a battu Kerber pour la 4e fois en 9 rencontres entre les deux joueuses. L’Ukrainienne est la seule joueuse en 2016 à avoir battu les deux n°1, l’Américaine Serena Williams, puis l’Allemande Kerber. En 2016, Kerber s’était inclinée en finale à Brisbane face à la Bélarusse Victoria Azarenka. En demi-finales, Svitolina sera opposée à la Tchèque Karolina Pliskova (6e), qui a battu l’Italienne Roberta Vinci (18e) 3-6, 6-2, 6-2.

AFP

Nadal facilement

Rafael Nadal s’est facilement qualifié pour les quarts de finale du tournoi de Brisbane, avant-hier, aux dépens de l’Allemand Mischa Zverev (6-1, 6-1). Rafael Nadal, tête de série n°5, s’est facilement qualifié pour les quarts de finale du tournoi de Brisbane, avant-hier en nocturne. L’Espagnol n’a laissé que deux jeux à son adversaire, l’Allemand Mischa Zverev, 51e mondial (6-1, 6-1). Voilà qui promet un quart de finale passionnant entre l’Espagnol et le Canadien Milos Raonic, n°3 mondial.



Le fair-play de Federer

Avant le coup d’envoi de la saison ATP, plusieurs joueurs participent actuellement à la Hopman Cup, une compétition amicale avec les équipes nationales. Parmi eux, Roger Federer, qui a encore fait parler sa classe avant-hier. Le Suisse, opposé à Alexander Sverev, a conseillé à l’Allemand de prendre un challenge, alors que l’arbitre avait annoncé faute sur son service et qu’on est dans un moment crucial du premier set. Finalement, le service a été validé, et Federer a perdu le set, puis le match.