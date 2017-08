Réagissez

L’ancien joueur et entraîneur de l’OM Ruisseau, Tayeb Benamani est de retour au club de son quartier natal.

Après deux saisons passées avec l’équipe du DRB Staouéli, qui a atteint les 1/16es de finale de la Coupe d’Algérie la saison passée, Benamani a décidé de retourner à l’OMR, présidé par Faycal Medjahed, également ancien joueur de l’OMR.

Le retour de Benamani à l’OMR (division inter-régions) a été bien accueilli par les supporters du Ruisseau qui espèrent voir leur équipe accéder au palier supérieur et retrouver son lustre d’antan et sa notoriété de club formateur par excellence. Benamami rejoint son club qu’il avait entraîné et avec lequel il a même remporté à deux reprises la Coupe d’Algérie Juniors en 2005 et 2006 avec Ouahib Bourzag.

Ceux qui ne le savent pas, Tayeb Benamami a fait partie en tant que joueur de la grande équipe du NA Hussein-Dey, aux cotés des Madjer, Fergani, Merzekane, Zarabi, Guendouz, le regretté feu Khedis, Lazzazi, Aït El Hocine, Guenoun, Safsafi, Ighil, les deux gardiens de but Ouchane et Kasraoui et bien d’autres. Il a disputé la finale de coupe d’Afrique avec le NAHD, contre Hafia Conakry (aller et retour) en 1978.

Benamani était sur le banc de touche lorsque le Milaha avait remporté la coupe d’Algérie en 1979 face à la JS Kabylie (2-1). A noter que le coup d’envoi du championnat de football (Inter région) est prévu le 15 septembre prochain.