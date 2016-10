Réagissez

Stade Imam Liès (Médéa)

Arbitres : Ghorbal, Hadj Said, Benali

Buts : Addadi (47’), Gherbi (87’) OM - Khiat (79’) NAHD

Averts : Hamia, Ouchen, Boukhenchouche (OM) - Ouhadda, Doukha (NAHD)

OM : El Amraoui (Ousserir 74’), Bouchiba, Ouchen (Rachedi61’), Boubekeur, Ziane-Cherif, Gherbi, Sadou, Addadi, Banouh, Boukhenchouche (Lemhane 80’), Hamia

Entr. : Slimani

NAHD : Doukha, Benhocine, Benamara (Khassef 66’), Khiat, Zeddam, Ouali, Bendebka, Mokhtar, Ouhadda (Benyahia 56’), Gasmi, Bennai (Abid 46’)

Entr. : Bouzidi

L’Olympique de Médéa a mis fin à la bonne série d’invincibilité du Nasria en s’imposant sur le score de 2 à 1 en ouverture de la 7e journée, disputée jeudi à Médéa devant une assistance nombreuse. Le match n’a pas été d’un bon niveau, marqué par un jeu décousu de part et d’autre. Le Nasria a tenu bon durant une mi-temps avant d’encaisser le premier but juste après la reprise.

C’est Addadi qui a ouvert la marque, donnant ainsi l’avantage à son équipe. Le Nasria a réagi par Gasmi, mais il a fallu attendre la 79’ pour trouver le chemin de l’égalisation par l’intermédiaire du défenseur Khiat d’un tir limpide. On croyait que les Sang et Or avaient fait le plus dur, mais c’était sans compter sur l’opportunisme de Gherbi qui double la mise dans le temps additionnel d’une talonnade à la Madjer. Le NAHD, qui occupe actuellement la 5e place en partage avec le CSC, se rendra la prochaine journée à Oran pour y affronter le MCO sans son gardien de but Doukha et son capitaine d’équipe Bendebka, suspendus pour cumul de cartons.