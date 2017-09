Olympique de Médéa : Le SG du club suspendu six mois

Réagissez

Le secrétaire général de l’Olympique de Médéa (Ligue 1) a été suspendu six mois ferme à compter du 10 septembre 2017 suite à la participation du joueur Abdelkader Morsly au poste de gardien de but avec le maillot n°20 lors du match USMBA - OM (2-1) pour le compte de la 2e journée du championnat. Une sanction assortie d’une amende de 500 000 DA pour le club. Le SG de l’OM a été suspendu sur la base de l’article 115 du code disciplinaire de la FAF (cas non prévu), annonce la LFP sur son site officiel.

Morsly est un joueur de champ qui portait habituellement ce même numéro (n°20), mais pour occuper le poste de gardien de but, il devait, selon la Commission de discipline qui a statué sur cette affaire, évoluer avec un dossard portant le chiffre 1, 16 ou 30, numéros réservés aux portiers.

Le club de Médéa, avant d’aligner le joueur Morsly dans les bois, s’est basé sur l’article 17 des règlements généraux de la FAF relatif à la numérotation des maillots qui stipule : «Le club est tenu, avant chaque saison, de communiquer à la ligue les numéros des dossards attribués à tous les joueurs participant aux rencontres officielles des seniors.

Les numéros attribués demeurent inchangés durant toute la saison et doivent figurer sur le dos du maillot et à l’avant du short du côté droit.» Or, le joueur Morsly a débuté la rencontre contre l’USMBA dans les bois et de ce fait, selon la Commission de discipline, devait porter l’un des trois numéros précités.

Un cas imprévu, interprété différemment par les principaux acteurs.

Les lois du jeu autorisent pourtant tout joueur de champ à occuper le poste de gardien de but, et les changements dans ce poste peuvent se faire autant de fois dans un même match selon le nombre de remplacements autorisés (trois changements) par les règlements régissant les rencontres de football. Comment faire dans ce cas de figure ? La CD de la LFP s’est basée sur l’article 115 du code disciplinaire de la FAF qui est pourtant réservé au cas de dopage. Il stipule : «Un joueur sanctionné pour dopage peut être instruit par la FAF à se soumettre à des contrôles de dopage pendant la durée de la suspension.»

C’est plutôt l’article 123 qui parle de cas imprévus. A rappeler que ce n’est pas la première fois que la LFP se base sur cet article pour prendre une décision. L’ancien président du MOB, Zahir Attia, a été condamné à deux années d’interdiction de toute activité liée au football pour non-paiement du séjour de la délégation du MOB en RD Congo lors du match de son équipe face au TP Mazembe.