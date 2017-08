Nouvelle saison (2017/2018) : Augmentation des droits télé et primes de consécration

Réagissez

Le bureau fédéral de la FAF, réuni mercredi au Centre technique de Sidi Moussa (Alger), a pris une série de mesures liées à la gestion du football national.

Le bureau fédéral a établi les nouvelles primes octroyées aux clubs de Ligue 1 relevant des droits de télévision et des primes de consécration. En effet, le montant global des droits par saison pour la Ligue 1 est de 550 000 000 DA (55 milliards de centimes), dont une partie fixe de 10 000 000 DA (1 milliard de centimes) octroyée à chacun des 16 clubs et 450 000 DA (45 millions de centimes) pour chaque club dont un match est télévisé, que ce soit à domicile ou à l’extérieur. En plus, chaque club engagé dans les compétitions africaines obtient 1 500 000 DA (150 millions de centimes) pour chacun de ses matches des tours éliminatoires. Le club vainqueur de la coupe d’Algérie percevra à partir de la saison prochaine 1,5 milliard de centime au lieu d’un milliard comme cela est de coutume. Les clubs professionnels percevront également une prime de 900 millions de centimes chacun (Ligue 1) et 400 millions de centimes (Ligue 2) provenant du sponsor majeur de la compétition, l’opérateur de la téléphonie mobile Mobilis.

Cette réunion, à laquelle ont pris part les présidents des différentes Ligues nationales, a également concerné les préparatifs de la nouvelle saison. Des changements ont été opérés dans la programmation et la domiciliation des matches. En effet, des réserves ont été effectuées sur plusieurs stades qui abriteront les rencontres des Ligues 1 et 2. Les responsables des clubs ont promis d’effectuer les travaux de réfection sur les réserves émises, alors que les stades Brakni (Blida), Benabdelmalek (Constantine), 1er Novembre (El Harrach), les Frères Demane Debbih (Aïn M’lila), Benhaddad de Kouba, Colonel Lotfi de Tlemcen et Seffouhi de Batna n’ont pas été homologués. Le nouveau promu, l’ASAM recevra ses invités à Aïn Fekroun. Désormais, les clubs engagés en compétitions africaines n’ont plus le droit de reporter leurs matches. Ils doivent les disputer 48 heures avant leur déplacement en Afrique, annonce le communiqué de la FAF pour éviter de revivre le même scénario que la saison passée.

La LFP a décidé que la fin de la phase aller est fixée au 17 décembre et la reprise pour la manche retour est prévue pour le 30 décembre. La LFP a délivré 767 licences pour les joueurs de Ligue 1, dont 242 ont changé de club et 750 pour les joueurs de Ligue 2. Pour le cas des joueurs non qualifiés, le bureau fédéral de la Faf a décidé de créer une commission, présidée par Larbi Oumamar, pour mettre «en place un arsenal juridique destiné à prévenir contre toute éventuelle arnaque dont pourraient être victimes des joueurs ou entraîneurs», annonce la FAF.

Pour le football amateur, la LNFA a noté avec regret que 19 clubs ne se sont pas encore acquittés de leurs droits d’engagement et que le stade de Collo risque de ne pas être homologué. Enfin, la Commission de résolution des litiges (CRL) a indiqué que les dettes des clubs envers les joueurs et les entraîneurs s’élèvent à plus de 35,9 milliards de centimes et seuls le NAHD et l’USMA sont épargnés.