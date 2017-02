Nouveaux stades : Le dénouement est proche !

Réagissez

L’Algérie comptera de nouveaux stades, les premiers depuis les années 80, dès la fin de cette année.

Lancée en 2010 avec l’avènement du professionnalisme en Algérie, la construction de nouveaux stades a pris du retard, mais l’Algérie devrait réceptionner d’ici la fin de l’année 2017, ou, au plus tard, début 2018, trois des quatre stades qui sont encore en chantier. Les travaux se poursuivent, à l’image du stade d’Oran, qui devrait abriter en 2021 les Jeux méditerranéens et dont l’avancement des travaux a atteint aujourd’hui les 75%.

Ce stade, d’une capacité de 40 000 places, devrait être réceptionné en même temps que les stades de Tizi Ouzou (50 000 places) et de Baraki (40 000 places). Seul le stade de Douéra (40 000 places), qui est à près de 22% des travaux, sera mis en service au début de l’année 2019. Si beaucoup d’Algériens déplorent aujourd’hui la lenteur dans la réalisation de ces stades, du côté du ministère de la Jeunesse et des Sports, on a tenu à rappeler que ce sont les premiers projets depuis les années 1980. La réalisation de nouveaux stades n’est plus ce qu’elle était par le passé

Aujourd’hui, en plus du fait que ces nouvelles enceintes sportives nécessitent beaucoup d’engineering et de normes techniques, elles ont également fait l’objet de remise à niveau afin de les mettre aux normes FIFA. Après la réception des stades, il faudra penser à leur gestion pour qu’ils ne soient plus assimilés à des gouffres sans fond. Dans ce sens, une loi sur le sport, parue récemment, a prévu deux articles concernant les infrastructures sportives qui pourront, désormais, être cédées à des institutions publiques ou privées. Ce sera le nouveau défi concernant ces enceintes sportives afin qu’elles soient rentables !