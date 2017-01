Réagissez

Dix jours après avoir tenu un sit-in devant le ministère de la Jeunesse et des Sports pour exiger d’être recrutés à leurs postes comme défini par deux anciens décrets ministériels (2013 et 2014), plus de 400 cadres du MJS fraîchement diplômés (promotion 2016) renoueront avec la contestation, aujourd’hui à partir de 9h, en organisant un nouveau sit-in devant le siège du ministère, place du 1er Mai à Alger, selon un communiqué transmis à notre rédaction par des représentants des cadres diplômés.

Loin d’être convaincus par les arguments avancés par des responsables du MJS qui expliquent que le gel des fameux postes budgétaires aurait été décidé par le chef du gouvernement, en référence au dernier décret portant gel du recrutement dans la Fonction publique en raison de l’austérité, les contestataires qui mettent en avant que les postes en question avaient été dégagés plus de deux ans avant cette décision et que «l’effet rétroactif» ne peut s’appliquer dans ce cas. Ils comptent réclamer de nouveau leur intégration aux postes qui devaient leur être attribués de droit comme défini par la loi et renouvellent leur exigence de l’ouverture d’une enquête pour tirer au clair ce qu’ils considèrent comme «un détournement de leurs postes» au profit de tiers.