Comment avez-vous préparé cette rencontre face au FUS de Rabat ?

La préparation s’est déroulée dans de bonnes conditions et selon le programme mis en place par le staff technique, dans la mesure où le stage effectué à Sidi Moussa nous a permis de corriger nos erreurs et d’afficher une bonne aptitude pour tenter de réussir l’exploit et de jouer pour la première fois, dans notre histoire, la finale de cette compétition.

Comment s’annonce ce match ?

Ça sera un match difficile dans la mesure où nous aurons à faire à une coriace équipe du FUS de Rabat qui vise le même objectif et qui nous a créé des difficultés au match aller. Pour ce qui nous concerne, nous sommes conscients de ce qui nous attend et décidés à relever le défi et de faire le maximum pour jouer à fond nos chances et décrocher le ticket de la qualification à la finale pour tenter de remporter le titre.

Quelles sont les clés de la qualification ?

On doit aborder ce match avec la même volonté et détermination. D’autant plus que nous avons évité d’encaisser des buts à l’aller, cela nous permettra d’aborder cette rencontre avec beaucoup de détermination pour réussir l’exploit. De ce fait, on va tenter de bien exploiter les occasions que nous allons créer durant le match tout en évitant d’encaisser des buts.

Vous êtes donc optimistes, n’est-ce pas ?

Oui, vu l’ambiance qui règne au sein du groupe et la détermination dont sont armés les joueurs, nous sommes conscients de nos chances pour la qualification et réussir l’exploit de jouer cette finale qui est devenue le rêve de tous les Béjaouis.