Réagissez

L’entraîneur de l’ES Sétif, Kheiredine Madoui, a estimé que son équipe a pris «une sérieuse option» pour le titre de champion d’Algérie après sa victoire, hier, en déplacement face au CA Batna (2-0) au stade Sefouhi pour le compte de la 23e journée du championnat de Ligue 1 de football.

Un match qui s’est joué à huis clos, rappelons-le. «Je pense que ce succès est très important pour la suite de la compétition et constitue peut-être une sérieuse option dans la course au titre», a déclaré Madoui à l’APS, à l’issue de la rencontre. Les buts inscrits par Aït Ouamar (65’) et Amokrane (90’+4) ont permis aux Sétifiens de conforter leur première place au classement avec 44 points, soit 8 points d’avance sur leur poursuivant direct, l’USM Bel Abbès qui reçoit le CR Belouizdad, aujourd’hui. L’ESS compte aussi un match en moins face au CRB au stade du 20 Août 1955 d’Alger. «L’équipe est sur la bonne voie pour le sacre final, mais elle doit rester concentrée lors de ses prochaines sorties. Les autres concurrents ne vont certainement pas rester les bras croisés», a encore averti le coach de l’ESS qui a su redynamiser le groupe depuis son retour à la barre technique du club des Hauts-Plateaux.

Revenant sur le match d’hier, Madoui a reconnu que le CAB n’a pas démérité. «Comme prévu, la rencontre n’a pas été une simple formalité face à un adversaire qui joue sa survie en Ligue 1. Les Batnéens ont opté pour un jeu direct, ce qui nous a obligés à poser le ballon et faire le jeu», a-t-il souligné. Cette défaite du CA Batna va sans doute compliquer sa situation en bas de tableau, surtout que lors de la même journée d’hier, le RC Relizane a réalisé une éclatante victoire face au CS Constantine en s’imposant sur le score de 3 à 0, alors que le DRB Tadjenanet est allé imposer le nul à Médéa, face à l’OM (1-1).