«Notre parcours est très décevant»

Intronisé capitaine des Verts à l’occasion de la rencontre face au Nigeria, le sociétaire du FC Porto revient sur le match et le parcours de la sélection dans ces éliminatoires pour le Mondial. Estimant que l’EN est passée à côté, Brahimi pense que l’équipe est en train de prendre un nouvel élan.

Dernier du groupe avec deux points seulement dans ces éliminatoires du Mondial où les Verts étaient pourtant favoris, comment qualifieriez-vous ce parcours?

On est très triste. Pour nous, c’était important d’aller au Mondial russe. C’est un parcours très décevant, on est passé à côté, parfois il n’y a même pas d’explication à ce parcours. Tout cela appartient au passé. Maintenant on doit penser au futur.

Aujourd’hui, on a montré une grande combativité pour faire un bon résultat face à une équipe qui va jouer le Mondial et représenter l’Afrique. Comme le coach l’a dit, il nous reste beaucoup de travail à faire et je vois le début d’une grande future étape pour la sélection.



Vous avez à plusieurs reprises contesté les décisions de l’arbitre. Peut-on dire qu’il a faussé le résultat de la partie ?

Je pense que l’arbitre a fait de son mieux. Peut-être qu’il n’a pas toujours pris les bonnes décisions. Mais ce n’est pas à moi de juger la prestation de l’arbitre.

Evidemment, les décisions des arbitres influencent chaque match. Il est vrai que j’ai souvent discuté avec l’arbitre pour comprendre certaines choses et décisions, sifflées ou non sifflées.



Qu’est-ce qui a changé, selon vous, depuis le match de la Zambie disputé, ici même à Constantine il y a plus de deux mois ?

Déjà le groupe vit très bien en dehors du terrain. On est très solidaire.

Chose qui a été bien constatée lors du match. Il est vrai que cette rencontre n’était pas la meilleure pour nous. On a joué dans des conditions très compliquées.

Le terrain n’était pas facile à jouer non plus. Maintenant, je sens qu’il y a beaucoup de solidarité entre nous.

Incha Allah ça va nous aider à faire mieux face à la Centrafrique et par la suite, nous donner un grand élan pour l’avenir avec, à court terme, les éliminatoires de la prochaine CAN-2019.