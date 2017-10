Réagissez

Dans cet entretien, le jeune milieu de terrain de l’ASO Chlef, Hamza Yadroudj, revient sur le bon début de championnat de son équipe, le nul (1-1) ramené vendredi de Béjaïa et le prochain match au sommet face à l’AS Aïn M’lila.

Vous avez pu ramener le nul de Béjaïa !

C’est un résultat largement mérité dans la mesure où nous avons réussi à niveler la marque dans les dernières minutes de la partie avec un effectif réduit après l’expulsion de Belhaoua. Cela ne nous a pas découragés, au contraire l’ensemble a pu tenir bon et passer à l’offensive en harcelant l’arrière-garde de la JSMB. Ce qui nous a permis d’égaliser à la 83’ après avoir été menés au score dès la 68’ sur penalty.

C’est votre cinquième match sans défaite…

Absolument. Nous sommes sur une série de bons résultats, ce qui nous permet d’entrevoir l’avenir avec sérénité et optimisme.

Ce bon parcours est le résultat du travail collectif et individuel accompli sous la direction de notre coach, El Hadi Khezzar, et de l’esprit d’équipe qui anime le groupe. Le nul obtenu face aux coriaces formations de la JSMB et du RCR en est la parfaite illustration. Nous formons une équipe soudée et volontaire qui aspire à redonner à l’ASO la place qu’elle mérite dans le championnat professionnel de Ligue 1.



Est-ce que l’équipe a retrouvé son niveau ?

Non, pour le moment, il faudra certainement attendre le septième match de la compétition pour voir l’équipe tourner à plein régime, car elle est constituée d’anciens et de nouveaux joueurs qui ont besoin de temps pour instaurer la cohésion du groupe

Un match difficile vous attend contre l’ASAM ce vendredi. Comment l’appréhendez-vous ?

Il est évident que ce sera un match extrêmement difficile pour les deux équipes, mais nous allons nous mobiliser et travailler davantage pour remporter le gain de ce rendez-vous. Ceci d’autant plus que nous serons soutenus par nos milliers de supporters qui nous suivent régulièrement dans nos déplacements à l’extérieur. Nous n’avons pas le droit de les décevoir.