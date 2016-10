«Notre objectif, la formation des jeunes catégories»

Réagissez

L’assemblée générale du CSA (club sportif amateur) de football du MC Saïda évoluant en Ligue 2 professionnelle a finalement eu lieu le 24 septembre après deux reports faute de quorum.

C’est sans grande surprise que la candidature de Messaadi M’hamed a été plébiscitée, le postulant a raflé 61 voix sur les 68 votants qui composaient l’assemblée, son concurrent n’a pu récolter que 3 voix et on dénombre 4 bulletins nuls. Le nouveau président est très connu dans le monde footballistique de la wilaya avec un parcours remarquable, toujours sur le qui-vive pour sauver le Mouloudia avec un travail de sensibilisation et d’information auprès des supporters en tant que président, mission qu’il a accomplie avec amour et altruisme. Messaadi a débuté son parcours en tant que féru supporter du Mouloudia en 1992, puis, en 1996, membre du comité du directoire du Mouloudia, de 2003 à 2013, président des supporters du MC Saïda et a dû se retirer pour des raisons de santé.

«J’ai été contacté par les membres de l’assemblée, de nombreux supporters et d’autres citoyens m’exhortant à revenir et de me présenter. Vous connaissez tous les problèmes du Mouloudia et vous pouvez apporter un plus», m’ont-ils dit. «J’ai alors accepté». A propos du club, Messaadi nous confie : «Les joueurs du Mouloudia n’ont pas reçu leur dû depuis plusieurs mois, certains depuis 8 mois (5 mois de la saison écoulée et 3 mois de la nouvelle saison). L’assemblée de l’APC pour délibérer, prévue le 2 octobre, a été reportée au 6 ou 8 octobre, le président Belahcene Belhezil a parlé avec les joueurs. Un mois de salaire des joueurs équivaut à 1 milliard 70 millions de centimes.

Pour les objectifs de la nouvelle équipe du CSA composée de 7 membres, nous allons nous focaliser sur la formation des jeunes catégories, je vais proposer au président du club professionnel de s’occuper de l’équipe senior. Les petites catégories manquent cruellement de matériel pédagogique, des jeunes pétris de qualités, de talentueux joueurs existent et ils doivent être encouragés».

Et d’ajouter : «Pour le moment, nous sommes sans local. Il existe des locaux inoccupés au niveau du centre commercial et nous allons demander au maire de Saïda de nous louer un local». Et de conclure : «Pour cette saison, notre objectif est le maintien, on va négocier les rencontres match par match et si les résultats sont bons, pourquoi ne pas jouer l’accession ? Je lance un appel aux supporters qui représentent le support du club de venir en grand nombre soutenir leur équipe.»