Nos arbitres «refont-ils» leurs matchs chez eux ?

Quand on est animé de bonne et loyale intention et dans le souci de s’inscrire dans cette continuelle recherche (devenue impérative) pour une juste correction en visant l’amélioration pour atteindre la perfection, il ne faut pas occulter cette bonne coutume que pratiquaient tous les acteurs sportifs (joueurs, entraîneurs et particulièrement équipes d’arbitres) après leur «compétition» et une fois rentrés chez eux, à tête reposée, «refont» leurs prestations. C’est une première auto-évaluation.

Ceci pour être prochainement et très rapidement dans de meilleures dispositions. Car, au vu de la répétition de certaines «erreurs» arbitrales influentes tant qualifiées que quantifiées, force est de reconnaître que chez nos arbitres cet exercice mental de «refaire» le match a tendance à disparaître, ou à la limite se raréfie. Sinon, comment peut-on expliquer que certains de nos arbitres d’élite refont les mêmes fautes précédemment commentées et suffisamment qualifiées ? L’autre fait relevé chez nos arbitres avec une propagation prouvée, après les «analyses» sommaires faites avec un parti pris annoncé et publiquement déclaré sur l’écran crevé quant à la (mauvaise) réaction de nos équipes d’arbitres aux analyses faites par les spécialistes à la neutralité établie et à la solde d’aucune partie, c’est quand le sujet abordé a été celui des penalties «peu évidents» ou carrément douteux qui furent accordés, le week-end suivant sera celui des penalties indiscutables, clairs comme l’eau de roche qui seront «ostensiblement» et (mal) adroitement refusés et ce sont les issues des parties qui seront sabordées.

De facto, c’est le potentiel confiance chez les arbitres amassé depuis quelques années qui sera sérieusement entamé et dilapidé. Sans parler de ces buts marqués suite à des positions de hors-jeu évidentes mais vicieuses, nos assistants, sur qui une terrible pression est exercée qui est loin d’être silencieuse, retombent dans cette «manie» de la signalisation précipitée ou plutôt loin de cette lecture saine et approche sereine et minutieuse. N’est-il pas recommandé de «refaire» le match en revoyant certains aspects qui ont fait que «la spontanéité» décisionnelle a été en panne, tels : la communication entre l’équipe d’arbitres durant la partie, le placement en mouvement, le positionnement, la manière de courir, le dosage des efforts, l’angle d’attaque décisionnel et prendre en compte les abstraits du football. Sommes-nous en train de perdre cette belle coutume, au point où certains arbitres se dévorent les uns les autres et se consument ? Quel est l’arbitre qui est certain de rester dans le circuit et de revenir à la compétition après une faute d’appréciation ?