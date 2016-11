Nigeria 3 – Algérie 1 : La Russie s’éloigne pour les Verts

Réagissez

Stade d’Uyo (Nigeria)

Arbitres : Bakary Papa Gassama (Gambie), Jean-Claude Birumushahu (Burundi), Marwa Range (Kenya)

Buts : Victor Moses (25’, 92’), Mikel Obi (41’) Nigeria - Bentaleb (67’) Algérie

Averts : Victor Moses (Nigeria) - Bentaleb, Mandi (Algérie)

Nigeria : Daniel Akpeyi, Kenneth Omeruo (Abdoulahi, 66’), Elderson Echiejile, Leon Balogun, William Troost-Ekong, Ogenyi Onazi, Mikel Obi (Ndidi, 83’), Oghenekaro Etebo, Victor Moses, Alex Iwobi (Mousa, 75’), Kelechi Iheanacho -

Entr. : Gernot Rohr

Algérie : M’bolhi, Ziti (Feghouli 80’), Ghoulam, Mandi, Belkaroui, Medjani (Abeid, 71’), Bentaleb, Taïder (Bounedjah 86’), Brahimi, Mahrez, Slimani -

Entr. : Georges Leekens

La sélection nationale de football s’est lourdement inclinée, hier soir à Uyo, face au Nigeria (3-1) en match de la 2e journée du 3e et dernier tour des éliminatoires du Mondial Russie 2018, compromettant sérieusement ses chances de décrocher l’unique ticket du groupe B pour la prochaine Coupe du monde.

Après un début de match équilibré, où les Verts, sous la conduite de Georges Leekens qui a préféré opter pour la prudence, avec un schéma tactique défensif, ont réussi à tenir tête aux Super Eagles, tout bascule à la 26’. Une gaffe de la défense algérienne, et plus précisément de Hicham Belkaroui, a permis à Victor Moses d’ouvrir la marque pour le Nigeria. Les Verts ont tardé à se remettre de cette ouverture du score, mais ils y parviennent en reprenant le jeu à leur compte, s’offrant même deux occasions en deux minutes, lamentablement manquées par Bentaleb et Taïder (36 et 38’).

Un sursaut des Verts qui sera anihilé par une nouvelle gaffe de la défense juste avant la mi-temps, en offrant à Obi Mikel (42’) l’opportunité de doubler la marque sur un «but gag», où toute la défense algérienne a cru à un hors-jeu inexistant, qui profita au milieu de terrain de Chelsea qui offre à son team une avance confortable avant la pause citron.

En seconde période, menés au score, les Verts seront plus entreprenants devant des Nigérians qui se contenteront de gérer leur avance, en ne s’aventurant que rarement en dehors de leur moitié de terrain. Les Verts, plus déterminés et plus offensifs, se créeront néanmoins peu d’occasions nettes de scorer, surtout devant une solide défense nigériane qui contraint les Algériens à tenter leur chance par des tirs lointains. C’est d’ailleurs sur l’une de ces tentatives que Bentaleb inscrit l’unique but des Verts (67’).

L’espoir renaît, mais le jeu brouillon des Verts et le manque d’occasions nettes de scorer joueront un mauvais tour aux capés de Leekens, qui encaissent un troisième but dans les arrêts de jeu, œuvre de Moses à la conclusion d’une contre-attaque bien menée par ses coéquipiers.

Pas d’exploit donc pour les Verts devant leur bête noire, rentrant bredouilles de ce déplacement déterminant au Nigeria. Une défaite lourde de conséquence, puisque c’est désormais la route vers le Mondial qui semble compromise : cinq points de retard pour les Verts sur leur adversaire du jour et leader du groupe B, alors qu’il ne reste que quatre rencontres à jouer dans ces éliminatoires, et une dernière place du groupe, juste derrière la Zambie avec un meilleur goal-average.