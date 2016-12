Réagissez

Le leader de la Ligue 1 française de football, l’OGC Nice, veut s’attacher les services, dès le mercato d’hiver, l’international algérien Yacine Brahimi, actuel joueur du FC Porto. Le club français semble aujourd’hui croire de plus en plus au titre après avoir réalisé un parcours parfait jusque-là. La formation de la Côte d’Azur, comme l’a indiqué le journal l’Equipe hier, espère avoir le joueur sous forme de prêt avec une option d’achat. Reste à connaître l’avis du joueur et aussi celui du club portugais qui s’est montré très gourmand lors du mercato d’été.