Réagissez

C’est aujourd’hui, à partir de 20h30, au stade du 5 Juillet, à Alger, que le Doyen affrontera, en match retour du tour préliminaire de la Coupe de la CAF, le club ghanéen de Bechem United.

A l’«aller», les Algériens s’étaient inclinés dimanche dernier à Accra sur le score de deux buts à un. Des trois équipes algériennes ayant entamé la compétition africaine, l’USMA étant exemptée de ce tour en Ligue des champions, le MCA est l’équipe qui a le plus de chances de passer au prochain tour. Dans la même compétition, le deuxième représentant algérien, la JS Kabylie, s’est complètement effondré au Liberia face à Monrovia CB (3-0), alors qu’en Ligue des champions, la JS Saoura, dont c’est la première participation à une compétition internationale, s’est contentée à domicile face à Enugu Rangers du Nigeria du point de l’égalité (1- 1). Cela ne veut nullement dire, bien évidemment, que la partie est gagnée d’avance pour les Mouloudéens. Le match aller a montré que les ghanéens ont des atouts à faire valoir. Les joueurs devront faire très attention afin de ne pas se faire surprendre. Le staff technique devra néanmoins se passer des services de quatre joueurs, à savoir les trois défenseurs, Brahim Boudebouda, Ayoub Azzi et Abdelghani Demmou, pour blessures, ainsi que du milieu de terrain Abdelmalek Mokdad, suspendu par le club.

Ce dernier avait défrayé la chronique lors du match joué à Accra en s’accrochant violemment avec son entraîneur Kamel Mouassa suite à son remplacement. L’arbitre du match a même dû arrêter la partie pendant quelques minutes.

A noter que la rencontre d’aujourd’hui sera arbitrée par un trio marocain, composé de Adil Zourak, Mouhib Abdellah et Yahia Nouali. L’équipe qui sera qualifiée affrontera au prochain tour le vainqueur de la double confrontation entre Renaissance Aiglons (RD Congo) et Akanda (Gabon). A l’aller, les deux clubs s’étaient séparés, au Gabon, sur le score d’égalité de zéro but partout.