Le temple olympique du 5 Juillet, fermé depuis un mois exactement pour le renouvellement de sa pelouse en gazon naturel, pourra accueillir les matchs de championnat et particulièrement les derbys algérois à partir du 7 novembre prochain, soit à la date initialement arrêtée par la Ligue de football professionnel (LFP) pour le plus vieux derby algérois MCA-USMA.

C’est le responsable de l’entreprise Natural Grass, Farid Boussaâd, qui a confirmé cette information, après avoir émis quelques réserves au départ, en insistant pour décaler cette réouverture de quelques jours. «Si la Ligue décide de maintenir le derby MCA-USMA pour le 7 de ce mois, elle pourra le domicilier au stade du 5 Juillet. La pelouse sera en effet bien prête pour accueillir ce match à cette date. On est à une semaine de ce match, et la pelouse sera disponible», a annoncé le responsable en charge de la pose et de l’entretien de la pelouse du 5 Juillet, sans omettre d’expliquer les raisons qui l’avaient poussé à être réticent, il y a quelques jours, sur une domiciliation de ce derby au temple olympique, en évoquant un délai de deux semaines. «Vu les désagréments rencontrés après la détérioration de la pelouse l’été dernier et l’accélération des travaux pour rénover la pelouse, on a craint qu’elle ne soit mise à disposition avant terme pour la date du 7 novembre.

Heureusement pour nous, les conditions climatiques et les travaux engagés avec célérité ont fini par réduire les délais de la disponibilité de la pelouse, et on a réussi à gagner trois ou quatre jours sur le délai initial», explique encore Farid Boussaâd.

Ainsi, le derby MCA-USMA (match retard de la 6e journée du championnat), qui a suscité tant de polémique à cause de la date de son déroulement et surtout de sa domiciliation, sachant que son report avait été décidé par le ministre de la Jeunesse et des Sports en personne, en jugeant qu’un tel derby ne pouvait se jouer dans une enceinte autre que le 5 Juillet, pourra bel et bien être programmé pour le 7 du mois prochain et dans le temple olympique, en attendant que la LFP le confirme.

A signaler enfin qu’après la fermeture du stade du 5 Juillet le 29 septembre dernier, sur décision du ministre de la Jeunesse et des Sports, ce dernier avait instruit les responsables de l’OCO et de la société Natural Grass de préparer la pelouse pour le 3 ou 4 novembre, afin qu’elle puisse abriter éventuellement la finale retour de la Ligue des champions d’Afrique, sachant que l’USM Alger était en course, avant son élimination le 20 octobre par le WA Casablanca.