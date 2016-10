Réagissez

Sakhri (dossard n°1) et Mechekar (n°6) ont donné une belle...

Sakhri (dossard n°1) et Mechekar (n°6) ont donné une belle leçon aux jeunes

Les «vieux» coureurs algériens sur longues distances étaient à l’honneur lors du récent championnat d’Algérie de marathon seniors messieurs de l’édition 2016 qui s’est déroulé à Medghacen (wilaya de Batna).

La victoire est revenue à Mokhtar Mechekar, âgé de 42 ans, qui a été sacré en 2h 28’40’’. Ce dernier, sociétaire du CN Noureddine (Alger), est parvenu, à la surprise générale, à remporter le titre national dans la longue épreuve des 42,195 km. Méconnu et jamais médiatisé, Mechekar a débuté sa carrière à 14 ans dans le cross-country comme chaque débutant.

Très satisfait par cette consécration nationale, Mechekar dira : «Je suis comblé par mon premier titre dans le marathon, car auparavant j’ai toujours terminé 2e ou 3e, mais jamais en tête. Après ce titre, je vais récupérer quelque peu avant de me préparer afin de participer prochainement soit au marathon de Rotterdam, soit à celui d’Amsterdam.

Je compte réaliser une excellente performance, c’est-à-dire les minima pour pouvoir participer aux prochains Championnats du monde 2017 prévus Londres en août prochain», nous confié Mechekar, père d’une petite fille. Pour la petite histoire, son entraîneur-athlète Azzeddine Sakhri, âgé de 48 ans, (eh oui !) a relégué plus jeunes que lui en terminant 9e en 2h 41’ 40’’. C’est du jamais-vu. Sakhri, ancien médaillé d’or aux Jeux méditerranéens de Bari 1997 et 8e lors des Championnats du monde d’athlétisme d’Athènes 2007 dans l’épreuve du marathon, a donné samedi dernier, dans la paisible région de Medghacen, une belle leçon aux jeunes coureurs.

La régression

«En toute modestie, je ne me suis pas donné à fond dans cette course. J’ai couru à l’économie au cours de mon énième championnat d’Algérie de marathon. Ma grande joie, c’était de voir mon athlète Mechekar aux avant-postes», nous a affirmé Azzeddine Sakhri. S’agissant de l’exploit de Mechekar, Sakhri ajoutera : «Je suis fort satisfait par la prestation de Mechekar qui a osé en remportant son premier de titre de champion d’Algérie dans le marathon. Mechekar, qui est un athlète presque de ma génération, mérite ce titre.

C’est le fruit d’une volonté et du sérieux. Il ne rouspète jamais aux séances de travail. Il applique à la lettre les plans d’entraînement en bravant toutes les conditions climatiques (la chaleur et le froid). C’est un bel exemple pour les jeunes athlètes.» Autant dire que la belle démonstration des «vieux» au championnat d’Algérie de marathon résume la nette et totale régression de cette discipline. Rappelons que le titre par équipes est revenu à l’Olympique de Boudouaou.