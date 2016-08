Réagissez

L’ancien entraîneur national de natation, Mourad Kadi, est décédé hier tôt le matin à l’âge de 66 ans. Il a été enterré le jour même au cimetière de Garidi (Kouba). Kadi, docteur en sport, était enseignant à l’Ecole nationale supérieure de sciences et technologie du sport (ex-ISTS). Il a pratiqué la natation au sein du GLEA (ex-Groupes Laïques, actuellement Ghermoul), avec Boutagou, Chebaraka, Mesli, le regretté Hamici et autres. Kadi, qui a formé plusieurs champions, a entraîné l’USM Alger, le MC Alger et le GS Pétroliers.