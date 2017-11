Réagissez

La sélection nationale de natation, composée des catégories juniors, cadets, minimes et benjamins (filles et garçons), se rendra aujourd’hui en Egypte pour participer à la 13e édition du Championnat arabe de natation, qui débutera demain au Caire et durera jusqu’au 20 novembre. Lors de cette compétition, les Egyptiens, qui possèdent des nageurs talentueux, devraient comme d’habitude survoler ce championnat.