NAHD-USMA (ce soir à 22h) : Un derby pour le même objectif

48 heures après le derby MCA-CRB, le stade du 5 Juillet sera de nouveau le théâtre d’un autre derby entre le NA Hussein Dey et l’USM Alger qui s’affronteront pour l’ultime rencontre de la 27e journée du championnat de Ligue 1. Les deux formations, qui s’attellent à terminer la saison dans une position honorable, se présenteront sur le terrain avec les mêmes intentions, mais avec des arguments différents. L’USMA, même si elle n’a pas bien négocié sa dernière sortie africaine face à Caps United, est bien décidée à décrocher une victoire, qui lui permettra de reprendre sa place sur le podium et entrevoir la suite du parcours sous de bons auspices en attendant la confrontation directe face au leader, l’ES Sétif. De son côté, le Nasria, battu par son voisin et rival, le CRB sur le score de 3 à 2, est condamné à réagir pour se racheter aux yeux de ses supporters et améliorer son classement dans le top des cinq. L’entraîneur Alain Michel, qui ne sera pas reconduit pour la saison prochaine, aura des soucis pour aligner une défense compacte et solide, notamment avec l’absence de Zeddam. Le coach husseindéen pourrait bénéficier du retour de Laribi et Khiat pour trouver la meilleure combinaison nécessaire et aligner le meilleur onze possible.