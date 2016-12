Réagissez

Le NA Hussein Dey, qui effectuera un stage de préparation durant la trêve hivernale à Gammarth (Tunisie) du 1er au 11 janvier 2017, a prévu trois matchs amicaux contre des équipes qui restent à désigner, annonce une source proche du club algérois.

Le coach veut avoir une idée précise sur le niveau physique et technique de chaque joueur, notamment les nouvelles recrues. C’est ainsi qu’il a décidé aussi du biquotidien chaque jour. Les entraînements auront lieu au stade El Menzah et El Marsa. La délégation du Nasria, conduite par le manager Cherif Abdeslam, comporte les deux jeunes joueurs, Bouzidi et Khacef.

Le joueur El Ouartani se trouve sur place, alors que Satli rejoindra le groupe à partir de la France avec le coach Alain Michel. Par ailleurs, le Nasria, qui veut réussir une meilleure phase retour et aller le plus loin possible en Coupe d’Algérie, s’est renforcé par cinq nouveaux joueurs. La direction a décidé de se séparer de trois joueurs : Benyahia, qui a récupéré sa lettre de libération pour rejoindre la JSMB, ainsi que Benaï et Harrouche.