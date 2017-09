Réagissez

L’ancien entraîneur du NAHD, le français René Vernier, s’est éteint le 20 septembre dernier dans la région de Metz à l’âge de 92 ans. Il a été le premier coach français a dirigé le NAHD (1970-1972), suivi après par le britannique Reynolds (1972-1973) et enfin par feu l’immense Jean Snella (1976-1978).

René Vernier a vu le jour le 9 juin 1925 à Douéra. Rien ne le prédisposait pour être joueur de football ou entraîneur.

Après ses études au lycée il a suivi une formation de pilote de chasse durant la seconde guerre mondiale. Il s’est ensuite lancé dans la carrière de footballeur qui l’a mené d’un club amateur à l’AS Saint Etienne, avec qui il a gagné le titre de champion de France 1957 aux côtés de l’algérien Rachid Mekhloufi, meilleur joueur du club et de France avant qu’il ne rejoigne la glorieuse équipe du FLN au printemps1958. En 1970, les dirigeants du NAHD sont allés le chercher du côté de la Moselle pour lui confier la direction de l’équipe seniors. En 2 ans, il a formé une équipe talentueuse avec un fond de jeu inspirait de l’école nantaise.

A l’époque le NAHD pratiquait le plus beau football en Algérie grâce aux talentueux jeunes joueurs sortis directement de la formation Made In NAHD façonnait par Amar Boudissa qui avait la haute main sur les petites catégories. C’était le début de l’âge du NAHD. René Vernier, à l’instar de son compatriote Jean Snella, l’homme qui était à la base de la construction du grand Saint Etienne, a laissé de bons souvenirs à Hussein Dey. Après sa retraite sportive, il est revenu en Algérie pour revisiter sa ville natale (Douéra) et respirer l’air d’Hussein Dey.