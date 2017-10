Réagissez

L’attaquant et buteur du NA Hussein Dey, Ahmed Gasmi, sera bel et bien présent au derby algérois face au Paradou AC, aujourd’hui (16h) au stade du 20 Août 1955. Gasmi, qui a été libéré dimanche du stage de l’équipe nationale des locaux pour blessure, s’est rétabli. Il a eu le feu vert du médecin de l’EN après avoir pris part à la dernière séance d’entraînement des Verts hier, à Sidi Moussa. La présence de Gasmi (2 buts cette saison), qui a reçu lundi le Soulier d’or du meilleur buteur de la saison passée, sera d’un grand apport pour l’équipe en attaque, surtout avec l’indisponibilité de Boulaouidet dont le retour à la compétition est prévu pour la prochaine semaine contre la JS Saoura. L’entraîneur Neghiz l’a convoqué hier avec le groupe qui comporte aussi le défenseur Herrida, rétabli lui aussi de sa blessure. Le coach Neghiz a également convoqué le jeune Zergoune Rahmoune, recruté il y a deux saisons de l’ASM Oran mais qui jouait souvent en équipe espoir. En revanche, trois joueurs n’ont pas été convoqués pour ce derby algérois : Khacef, Haroune et Bouteba. Malgré tout, le onze type ne devrait pas connaître de grands changements face au Paradou AC qui, il faut le rappeler, n’a jamais battu le Nasria en compétition officielle. Les Sang et Or qui n’ont pas bien négocié leur dernier match face à la lanterne rouge, l’USM Blida (2-2), devront impérativement l’emporter pour améliorer leur classement et se réconcilier avec leur public.