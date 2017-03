Réagissez

Le NA Hussein Dey affrontera aujourd’hui (16h) l’équipe nationale des locaux (EN A’) au Centre technique de Sidi Moussa. Ce match entre dans le cadre de la préparation des Verts pour la double confrontation face à la Libye dans le cadre des éliminatoires du CHAN.

Ce match permettra aussi au Nasria de préparer son prochain match de championnat contre le MC Oran, prévu samedi prochain au stade du 20 Août 1955 (Alger). Les Sang et Or, auréolés de leur succès face à l’Olympique de Médéa, ont repris les entraînements, hier au stade Bensiam sans Mokhtar et Ouhadda, alors que Herrida, blessé, face au CAB, est toujours aux soins.

Aujourd’hui, l’équipe effectuera du biquotidien ponctué par un match amical contre l’EN A’ qui servira de test pour les poulains d’Alain Michel. Le coach nahdiste dira à ce sujet : «Ce match nous permettra de passer en revue l’effectif dans l’espoir de dégager le onze compétitif face au MCO.» A noter que face au MCO, le Nasria sera privé de son buteur Ahmed Gasmi, suspendu pour cumul de cartons face à l’OM.