Le NA Hussein Dey, qui affrontera la JSK demain est en train de préparer la rencontre sur le plan sécuritaire pour assurer un bon déroulement. Les responsables du club Sang et Or se sont réunis avec le service d’ordre de la daïra de Hussein Dey pour connaître le rôle et les prérogatives des agents qui seront engagés à cet effet. Les responsables comptent également sur les agents du stade du 20 Août 1955 et ceux engagés par le club.

Le Nasria veut éviter les incidents ayant émaillé la première journée dans plusieurs stades, et c’est pour éviter toute sanction de la LFP en cas de scènes de violence, comme cela a été le cas pour le MCA et l’USMA. C’est pour cela que les responsables du Nasria veulent s’enquérir avec le service d’ordre le rôle du club et ses prérogatives. D’ailleurs, une réunion de présidents de club a eu lieu hier pour débattre de cette nouvelle situation née après le retrait de la DGSN de la gestion sécuritaire des enceintes sportives. Le NAHD était représenté par Mourad Lahlou, président du Club amateur (CSA). Par ailleurs, le Nasria s’entraînera aujourd’hui à l’heure du match au stade du 20 Août pour apporter les dernières retouches. L’équipe sera privée des services de Sofiane Bendebka qui a convolé, hier, en justes noces.