Réagissez

Le NA Hussein Dey fait du surplace. En sept journées, l’équipe compte sept points, soit une moyenne d’un point par match. Un butin très peu reluisant au vu des moyens mis en place du recrutement tous azimuts durant l’intersaison. Le NAHD a en effet concédé sa deuxième défaite de la saison, mardi, face à la JS Saoura, qui la relègue à la 10e place. Le Nasria est plus proche des relégables que du peloton de tête, ce qui a donné des soucis aux fans de l’équipe d’autant plus qu’elle se déplacera ce week-end pour la deuxième fois consécutive à Tadjenanet pour y affronter le DRBT, qui la devance d’un point. Même si la bande à Neghiz aura fourni son meilleur match à Béchar malgré l’absence de pas moins de sept joueurs-clés, elle doit se ressaisir rapidement et surtout faire le plein à domicile pour espérer redresser la situation. Après la défaite face à la JSS, l’entraîneur a accordé un jour de repos aux joueurs. La reprise est prévue aujourd’hui pour préparer le match contre le DRBT, samedi. Le onze type ne devrait pas connaître de grands changements, puisque les blessés ne sont pas encore rétablis. Cependant, le milieu de terrain El Ouartani, qui n’a pas donné satisfaction face à la JSS, pourrait être remplacé par le jeune Rahmoun, qui a fait son entrée en seconde mi-temps.