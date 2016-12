Réagissez

Le NA Hussein Dey a décroché, samedi, un précieux succès face au DRB Tadjenanet. Une victoire difficile, mais ô combien importante pour les camarades de Bendebka qui n’ont plus gagné depuis la sixième journée face au CA Batna. Cette victoire permet aux Sang et Or de se propulser à la 8e place de la Ligue 1, mais aussi de chasser le doute en prévision de la suite du parcours, en attendant la trêve hivernale où l’équipe doit se renforcer pour espérer un meilleur rendement.

En parlant du mercato, le Nasria a besoin d’un renfort de qualité dans les trois compartiments dans l’espoir de réussir une meilleure phase retour et surtout un bon parcours en Coupe arabe des clubs. Selon une source proche du club husseindéen, la direction est en contacts avancés avec le Paradou AC pour s’attacher les services du joueur Mansouri qui intéresse aussi l’USMA et le MCA. La même source ajoute que le club veut mettre la main sur d’autres éléments, à l’image des deux joueurs du MCA, Cherif El Ouazzani et Seddiki. Ce dernier, libéré l’été dernier par la direction du club, peut faire son come-back. On parle même du défenseur du Mouloudia d’Alger, Bouhena, qui a été peu utilisé cette saison. En attendant, le Nasria reprendra aujourd’hui les entraînements pour préparer le prochain match face au CSC, qui s’annonce important pour les deux équipes.