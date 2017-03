NAHD : Le Nasria à pied d’œuvre à Gammarth

Réagissez

Le NA Hussein Dey s’est envolé, hier, à destination de Gammarth (Tunisie) à bord d’un vol d’Air Algérie pour un stage d’une semaine et ce, en prévision du match de coupe d’Algérie face à l’USMBA, prévu le 1er avril prochain.

Le stage durera une semaine (21-29 mars) et sera ponctué par deux matches amicaux contre des équipes qui seront choisies sur place. Ce stage sera consacré uniquement au volet technico-tactique pour bien préparer les quarts de finale. Lors du dernier match test contre l’ESS, l’équipe a montré des insuffisances sur le plan défensif. L’entraîneur Alain Michel et ses adjoints doivent trouver l’équilibre entre les trois compartiments pour espérer rendre l’équipe plus efficace. Lors de ce stage, l’entraîneur n’a convoqué que les joueurs susceptibles de jouer le match de coupe d’Algérie. La délégation, composée de 36 personnes dont 23 joueurs, a effectué le voyage vers Gammarth. Seul le jeune prodige du club, Sofiane Bendebka a été laissé à la disposition de l’équipe nationale des locaux pour le stage de préparation. Le joueur rejoindra le groupe directement à Oran la veille du match. Les joueurs jeunes sont également laissés à la disposition de l’équipe réserve, car ils ne sont pas concernés pas le match face à l’USMBA.