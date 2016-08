NAHD - JSK : Véritable test pour les deux équipes

Réagissez

Le NA Hussein Dey et la JS Kabylie lanceront aujourd’hui à partir de 17h45, au stade du 20 Août 1955, la seconde journée du championnat de la Ligue 1 Mobilis.

Ayant remporté son premier match sur tapis vert lors de la précédente journée en déplacement devant le RC Relizane, le NAHD lancera sa saison officielle aujourd’hui.

Et pour leurs retrouvailles avec leurs supporters au stade du 20 Août 1955, les poulains de Youcef Bouzidi espèrent signer un autre succès, cette fois-ci sur le terrain. L’année dernière, les Nahdistes avaient réussi à s’imposer devant cet adversaire qu’ils n’avaient plus réussi à battre depuis 11 ans après leur succès (2-1), grâce aux réalisations de Gasmi et Benyada. Cet après-midi, le meilleur buteur du club sera là, après avoir contracté une blessure lors du dernier stage. Les Sang et Or ont même des atouts à faire valoir cette saison après avoir été actifs lors du mercato. Plus d’une dizaine de joueurs sont venus renforcer les rangs du club. Pour espérer s’imposer, le coach Bouzidi mise clairement sur Gasmi, Benaï, Abid et autres Ardji, qui avaient déjà porté les couleurs de la JSK par le passé. Et là, on pense à Doukha, Benamara, Khiat, Orfi, Harrouche, Ferguène. De son côté, la bande à Kamel Mouassa espère se ressaisir après le semi-échec de la première journée, à domicile, devant le MC Alger (0-0). Les Canaris ont réussi plus d’une fois à repartir avec le total des points du stade du 20 Août 1955 d’Alger. Ils souhaiteraient bien que cela soit le cas aussi aujourd’hui, bien qu’ils savent que cette rencontre sera difficile. Mais l’attaquant Boulaouidet, déjà buteur la saison dernière à l’aller comme au retour, promet que son équipe va se rebiffer à l’occasion de ce match. Il a même déclaré que lui et ses coéquipiers visent les trois points de la victoire.

Pour les Vert et Jaune, c’est la seule manière d’effacer le faux pas enregistré face au Doyen. Ce qui est sûr, c’est que les confrontations entre Nahdistes et Kabyles ont souvent été animées et indécises. Aux joueurs de le confirmer une fois de plus. La journée se poursuivra demain avec la programmation de sept rencontres. En tête d’affiche, il y aura le premier derby algérois entre l’USM Harrach et le MC Alger. A suivre aussi le choc ES Sétif – CR Belouizdad. Mais il faudra savoir que pour cette seconde journée, il y aura trois matches à huis clos. Il s’agit d’ES Sétif – CR Belouizdad, JS Saoura – CS Constantine et USM Alger – RC Relizane.