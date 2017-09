NAHD : Gasmi, Herrag et Ouhadda écartés

Réagissez

L’entraîneur du NA Hussein Dey, Nabil Neghiz, a décidé à la veille du déplacement de l’équipe à Oran pour y affronter le MCO, d’écarter trois joueurs et non des moindres. Il s’agit de l’attaquant et capitaine d’équipe, Ahmed Gasmi, le milieu de terrain Chemseddine Herrag et l’autre attaquant, Zakaria Ouhadda. Gasmi a eu une altercation avec Ouhadda à l’entraînement, alors que Herrag s’est absenté de la séance de jeudi sans aucun motif. Malgré l’intervention de certains dirigeants et les joueurs pour faire revenir l’entraîneur Neghiz sur sa décision, ce dernier n’a pas accepté et il a décidé d’instaurer la discipline au sein du groupe. Face au MCO, l’entraîneur va donc apporter plusieurs changements dans la composante type. Le premier responsable à la barre technique compte en effet titulariser cette fois El Ouartani qui a été écarté face à l’USMA lors de la précédente journée et aligner d’entrée de jeu les deux attaquant Hichem Cherif et Ardji. En défense, l’entraîneur alignera Billel Ouali sur le flanc gauche à la place de Naoufel Khacef qui a été laissé à la disposition de l’équipe réserve. Malgré ces changements, le Nasria s’est déplacé à Oran avec l’intention de revenir avec un résultat positif.