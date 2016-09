Réagissez

A l’occasion de la réception du CA Batna pour le compte de la 6e journée du championnat professionnel de Ligue 1, le NA Hussein Dey bénéficiera de tous ses éléments, y compris le portier Azzedine Doukha et le capitaine Sofiane Bendebka qui étaient incertains pour différentes raisons.

Le gardien de but du Nasria, qui souffrait de douleurs aux adducteurs, a repris les entraînements avec le groupe après l’aval du médecin de l’équipe et sera d’attaque. Tout comme le jeune prodige Bendebka qui ne s’est pas entraîné avec l’équipe durant la semaine en raison de sa participation au stage de l’équipe nationale A’.

Lors de cette rencontre, où les Husseindéens sont déjà avertis, après le nul décroché par les Batnéens à Tizi Ouzou face à la JSK, on verra le retour du défenseur Ouali qui a purgé sa suspension d’un match et du milieu de terrain El Orfi qui a repris aussi les entraînements avec le groupe. Le coach Bouzidi veut mettre tous les atouts de son côté pour réussir la première victoire à domicile et devant son public. Bouzidi pourrait néanmoins lancer dans le bain de nouveaux joueurs, lui qui a affirmé qu’il donnera sa chance à chacun.